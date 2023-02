GF Vip 7 | Onestini fa una confessione in lacrime a Ivana ma il pubblico non gli crede

Leggi su tvzap

(Di sabato 18 febbraio 2023) NEWS TV. Momenti difficili per Lucaal GF Vip 7. Il Vippone finisce indavanti aMrazova ma ilche stia fingendo e sia tutto un “teatrino”. Ecco infatti che Twitter si incendia e non perdona. >> “GF Vip 7”, Lucasbrocca dopo la diretta: cos’è successo >> “GF Vip 7”, lachoc di Vittoria Deganello: cos’è successo con una delle vippone Luca e: la loro storia Le scorse ore sono state probabilmente le più difficili al GF Vip 7 per Luca. Ledidavanti adMrazova al GF Vip sono diventate virali in pochissimo tempo. Infatti tantissimi utenti hanno pubblicato i video ...