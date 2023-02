“GF Vip 7” | la confessione choc di Vittoria Deganello | cos’è successo con una delle vippone

Leggi su tvzap

(Di sabato 18 febbraio 2023) News Tv. A, ex Uomini e Donne, è stato chiesto da una followers di dare il suo parere su unaconcorrenti del GF Vip. Ad oggi l’ex corteggiatrice non ha più taciuto ed ha accusato senza mezzi termini la gieffina. Le due infatti sarebbero legate da una vicenda personale attorno alla quale c’è molto mistero. Una cosa è certa: le due vip si odiano e dopo ladellala cosa non migliorerà. “GF Vip”,contro Nicole Murgia: la rivelazioneNicole Murgia è recentemente finita al centro dei gossip per via di, che ora aspetta un figlio da suo fratello, Alessandro Murgia. Da quanto racconta la, i due avrebbero ...