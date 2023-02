Germania | più che dei Verdi | il futuro è dei furbi

Leggi su panorama

(Di sabato 18 febbraio 2023) Giunti al vertice in, per i Grünen è l’ora dei compromessi. Ma anche nel resto d’Europa l’ideologia si scontra con la realtà. Pragmatici, flessibili, disposti al compromesso. Ma anche determinati e sicuri di sé tanto da permettersi lo scontro con i movimenti della stessa galassia da cui provengono. Benvenuti nel mondo dei Grünen, itedeschi, un partito che due ere politiche fa (era il 1998) si affacciava per la prima volta al governo federale con il 6,7 per cento dei consensi. Da allora moltissima acqua è passata sotto i ponti: il cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder, che li aveva accompagnati al potere, è tramontato nel 2022 e per 16 anni la repubblica federale è stata dominata da Angela Merkel. Nel 2011 la cancelliera venuta dall’est scippa ai Grünen la battaglia contro l’atomo sull’onda del disastro nucleare di Fukushima, ...