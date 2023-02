Germani Brescia | semifinale di Coppa Italia meritatissima

(Di sabato 18 febbraio 2023) La prima, grande, notizia di questa Final Eight della pallacanestrona in corso di svolgimento a Torino è arrivata dalla partita che ha inaugurato questo turno di. I campioni d’e detentori dellanazionale di Olimpia Milano, infatti, non potranno difendere il trofeo conquistato lo scorso anno: in volata, e con pieno merito,ha staccato il pass per le semifinali battendo i meneghini 75-72 nel derby regionale che ha infiammato i tifosi. Le dichiarazioni di Alessandro Magro, coach di(Crediti foto: PallacanestroTwitter)“È stata una bellissima partita, un bel contesto. Tantissimi tifosi al ...

Quante sorprese in questa Coppa Italia! Nella prima gara della manifestazione, la, ultima squadra a qualificarsi, reduce da sei sconfitte consecutive in campionato, ha eliminato la testa di serie numero uno, l'Olimpia Milano, 77 - 74. Poi, nella seconda serata, la ...... non cancellerebbe una stagione fallimentare cominciata con la sconfitta in Supercoppa ae arrivata all'eliminazione alla prima partita nelle Final 8 di Coppa Italia contro la

LBA Coppa Italia - Brescia, Della Valle: "Coppa e poi salvezza" Pianetabasket.com

VERSO GERMANI BRESCIA-CARPEGNA PESARO: ECCO LE CHIAVI DELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA Bresciacanestro

Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming Today.it

LBA Coppa Italia - La sfida inedita tra Germani Brescia e Vuelle Pesaro Pianetabasket.com

Non ha certamente perso la grinta e la passione di un tempo Carlos Delfino, giocatore che a 40 anni compiuti questa sera scenderà in campo con la sua Carpegna Prosciutto Pesato per contendere alla Ger ...Amedeo Della Valle è con la Germani Brescia nella città dove suo padre Carlo è stato un idolo sportivo. A Torino si gioca la semifinale di Coppa Italia contro Pesaro, e queste sono le sue parole ...