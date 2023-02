Gentiloni ospite strombazzato in studio? Lilli Gruber mastica amaro | come va a finire

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Un'ospitata annunciata in pompa a magna, più volte nei giorni che la hanno preceduta. Si parla dell'ospitata di Paoloa Otto e Mezzo. Il commissario all'Economia Ue, infatti, era nel salottino dia La7 nella serata di venerdì 17 febbraio. Intervista certo di peso che però non ha giovato granché agli ascolti. Infatti il verdetto dello share parla chiaro: Otto e Mezzo coninha fatto segnare il 6,2% di ascolti, insomma nessun sussulto, anzi una puntata sotto alla media. D'altronde, il "grigio"non ha certo fama discoppiettante. Tant'è, il risultato ha comunque permesso adi battere la sua diretta competitor, ossia Barbara Palombelli, in onda nella stessa fascia ...