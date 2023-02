Gas chiude sotto i 50 euro | prima volta da inizio dicembre 2021

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il prezzo del gas naturalepeo ha chiusoi 50per megawattora per lada. Alla Borsa di Amsterdam il future con consegna marzo è sceso a 48,9, in flessione di quasi il 6% rispetto alla seduta precedente.Grazie al clima mite, agli ampi stoccaggi e agli sforzi per reperire forniture alternative, i prezzi del gas inpa sono crollati dell'85% dal picco raggiunto lo scorso agosto e del 37% da fine 2022.

