Galeone | 'Allegri ha fatto gli stessi punti dell'Inter | ecco chi gli servirebbe alla Juve e dove lo vedrei in futuro'

Galeone: "L'Inter sulla carta è la più forte della Serie A. Allegri Situazione non facile, gli... Fcinternews.it

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato di Allegri: "L’ho visto anche io in tv dopo il Nantes e mi è dispiaciuto, anche perché con me è sempre sereno e tranquillo."Un giretto in Inghilterra glielo consiglierei" Da sempre mentore del tecnico bianconero, Giovanni Galeone viene ciclicamente intervistato per parlare del suo 'protetto' Max Allegri, protagonista di ...