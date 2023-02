Gagliardini lascia l’Inter in estate | già individuato il sostituto in rosa – TS

(Di sabato 18 febbraio 2023) Inperci sarà una piccola rivoluzione. L’obiettivo è rendere la gestione più sostenibile abbassando il monte ingaggi con giovani forti e di sicura prospettiva. Saranno quindi in molti a partire e uno di questi è sicuramente. Come riportato da Tuttosport, la società hail suoin un giovane già di proprietà. ALTERNATIVA A BASSO COSTO ? Robertoinsarà uno dei calciatori destinati are. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e come già compreso diverse settimane fa non rinnoverà il suo contratto. Il calciatore sarà quindi libero di accasarsi in una squadra che possa garantirgli più spazio e continuità. Ciò fa però felice anche la dirigenza, ...

Vincere un derby come quello di ieri serasensazioni contrastanti. Sicuramente prevale l'euforia per aver sancito definitivamente la ...sv Asllani sv ALLENATORE Inzaghi S. 7.5 Si sta ...Attento in difesa, non simai sorprendere. Quando c'è da attaccare, non si tira indietro. ... Gli manca solo un pizzico di precisione al tiro (44' stsv). MKHITARYAN 7 L'infinita ...

Tante occasioni, ma poca lucidità a parte rare circostanze. L'Inter non riesce a sfondare malgrado le numerose occasioni avute, peraltro mai davvero sfruttate fino in fondo, e alla ...