Fuortes non scioglie il giallo del compenso di Vespa

(Di sabato 18 febbraio 2023) Da Enzo Biagi a Bruno. Con le lancette dell’orologio che avanzano inesorabilmente, è sempre più vicino il debutto del conduttore di Porta a Porta nell’ambita fascia del prime time di Rai1, quella che viene subito dopo il Tg1 e in cui il compianto Biagi ha nobilitato il servizio pubblico a suon di pregiate interviste e analisi puntuali dell’Italia. Brunoeredita la fascia che fu di Enzo Biagi. Dipendenti furiosi per la scelta: “Perché un esterno?” Insomma un’eredità pesante che sta già facendo discutere tra quanti fanno notare che i due giornalisti sono espressioni di un modo ben diverso di interpretare il ruolo, e altri ancora che puntano il dito sulla mancata trasparenza nei confronti del contratto di. E a segnalarlo non è qualche prezzolato commentatore ma lo stesso Consiglio di amministrazione di viale Mazzini che ...