‘Fratelli d’Italia’ è un inno contro l’imperialismo e per la libertà | perciò dissento dal prof Montanari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) di Pietro Finelli* Fratelli d’Italia riesce ancora a fare scandalo come nel Regno di Sardegna assolutista del 1847. La sua esecuzione da parte di Gianni Morandi nella prima serata del Festival di Sanremo ha suscitato l’indignazione di un colto e influente intellettuale come Tomaso, tanto da spingerlo a dedicargli un articolo sulle pagine di questo giornale lunedì 13 febbraio., le cui battaglie e posizioni spesso mi sono trovato a condividere come molte delle lettrici e dei lettori, propone una lettura esplicitamente nazionalista e di destra del Canto degli Italiani che nega il nesso Risorgimento, Resistenza, Repubblica, riportandoci a una contrapposizione superata non solo dalla Lettera a Mazzini letta da Ascanio Celestini sul palco del 1° Maggio nel 2011, o dalla lettura del Giuramento della Giovine Italia fatta da Roberto Saviano ...