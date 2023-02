Franz Ferdinand in Italia la prossima estate con tre date!

(Di sabato 18 febbraio 2023)inla! Dopo il sold out di Milano nel mese di novembre, a grande richiesta torna inla band scozzese con tre date tra fine agosto e settembre. Il calendario dell’dei concerti diventa sempre più ricco. La band scozzese inDa quel momento il gruppo di Alex L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Muse innel 2023 con dueBlink-182: reunion e tour, c’è anche una data in! Pantera: annunciate altre date per il tour europeo! HOLLYWOOD VAMPIRES: la band di Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry innel 2023! Peter ...

Dopo il sold out di Milano a novembre tornano in Italia icon tre nuove date: il 31 agosto all' Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro , il primo settembre all' Arena Della Regina di Cattolica e il 2 settembre al Beat Festival, Parco di ...Ph: livepict.com/Wikimedia Ritornano i concerti deiin Italia nel 2023. La band scozzese di Alex Kapranos passerà per il Belpaese con quattro date estive dopo gli spettacoli del 2022 . 'Siamo felici di annunciare che stiamo arrivando in ...

Update concerti: Franz Ferdinand, Swans, Rodrigo y Gabriela, God Is An Astronaut, Just Mustard Indie-Rock.it

Beat Festival, tornano i Franz Ferdinand a Empoli gonews

Franz Ferdinand, la band di Alex Kapranos in Italia con tre nuove date la Repubblica

I Franz Ferdinand tornano in Italia, annunciate quattro date estive Il Quotidiano Italiano - Nazionale

Franz Ferdinand, il grande ritorno: tre imperdibili live, l'unico a Nordest è a Lignano ilgazzettino.it

I Franz Ferdinand tornano in Italia la prossima estate, annunciate quattro date estive. Maida( CZ), Lignano Sabbiadoro, Cattolica ed Empoli saranno le città che ospiteranno Alex Kapranos e la sua band ...La band scozzese aveva già suonato ad Empoli nel 2017. Porterà sul palco le sue hit più conosciute. Il concerto è in programma il prossimo 2 settembre. A giorni verrà svelato il programma dell’evento.