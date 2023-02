Fotovoltaico | celle ad alta efficienza | nuove tecnologie ad impulsi laser

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 febbraio 2023) Lo studio pubblicato su “Energy & Environmental Materials” dai ricercatori dell’Universita’ di Padova e del National Renewable Energy Laboratory (Nrel) – il principale laboratorio Usa per le energie rinnovabili – mostra che sottoponendo il silicio a brevissimi shock termici indotti dae’ possibile realizzare una nuova tecnologia per la fabbricazione difotovoltaiche ad. Grazie alsi riesce a liquefare e ricristallizzare la superficie del silicio in tempi rapidissimi, dell’ordine di pochi miliardesimi di secondo, ottenendo materiali innovativi in grado di raccogliere la corrente fotovoltaica in maniera piu’ efficiente. L’attuale profonda crisi climatica ed energetica rende ora piu’ che mai lo sviluppo e la diffusione di fonti energetiche ...