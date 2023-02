Formula 1 | ritiro Fernando Alonso | rivelazione tremenda | fans sotto shock

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 18 febbraio 2023)ha preso la sua decisione, questa volta difficilmente cambierà idea, notizia che nessuno si sarebbe aspettato PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sarà un brutto colpo per la1 dire addio a uno come, ma anche lui sa che il momento dei saluti non è poi così lontano. 41 anni Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.