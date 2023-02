Formazioni ufficiali Sampdoria-Bologna | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 18 febbraio 2023) per il match in programma oggi alle ore 15 Comunicate ufficialmente ledel match di Serie A tra(3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Thiago Motta L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Ledi Sampdoria - Bologna, 23a giornata di Serie A: Sampdoria (3 - 4 - 1 - 2) : Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All ...ProbabiliSampdoria - BolognaSAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic. BOLOGNA (4 - 2 - ...

Sampdoria-Bologna: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Sampdoria-Bologna, le formazioni ufficiali: Sabiri in panchina, Soriano sulla trequarti TUTTO mercato WEB

Sampdoria-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte su Soriano, Barrow e Sabiri SOS Fanta

Cosenza-Sudtirol, Lupi a trazione anteriore: le formazioni ufficiali Tifo Cosenza

A caccia dei tre punti con il Como, il nuovo tecnico dovrebbe tornare alle due punte, ma senza rivoluzioni E’ arrivato il momento in cui non è più possibile rimandare il cambio di rotta. Alla luce del ...La 23^ giornata di Serie A prosegue a Marassi, dove i blucerchiati cercano punti salvezza contro gli emiliani. Stankovic ritrova Leris sulla fascia, confermati Murillo in difesa e Djuricic alle spalle ...