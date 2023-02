Formazioni ufficiali Benevento-Brescia | Serie B 2022 2023

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ledi, sfida valida per la venticinquesima giornata di. Due squadre in profonda crisi, che hanno vissuto già un paio di cambi allenatore. I padroni di casa sono reduci da quattro sconfitte consecutive, gli ospiti addirittura da sette ko nelle ultime otto partite disputate. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 18 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Paleari; Foulon, Tosca, Veseli, Acampora, Viviani, Karic, El Kaouakibi, Tello, Improta, La Gumina: Andrenacci; Karacic, Huard, Adorni, Papetti, Bisoli, Van De Looi, ...

Ledi Nottingham e Manchester City, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Premier League 2022/2023. Il Forest è ancora imbattuto al City Ground da quando il Fulham lo ha ...Ledi Chelsea e Southampton, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Premier League 2022/2023. Situazione estremamente complessa per i Blues e per il loro allenatore Potter, ...

Palermo - Frosinone: le formazioni ufficiali Stadionews.it

Aston Villa-Arsenal, le formazioni ufficiali: Coutinho e Jorginho dal 1', Trossard nel tridente TUTTO mercato WEB

Cittadella-Reggina, formazioni ufficiali: Contini tra i pali calabresi, Maistello nell'attacco veneto TUTTO mercato WEB

PALERMO-FROSINONE, TUTINO TITOLARE: LE FORMAZIONI UFFICIALI Mediagol.it

La 25^ giornata di serie B coincide col debutto di Massimo Oddo sulla panchina della SPAL. Al tecnico originario di Pescara la dirigenza chiede i punti necessari per arrivare alla salvezza e quello ...Cittadella-Reggina al via alle ore 14, rese note le formaziooni ufficiali. Inzaghi torna all'antico con Menez falso nove, con Canotto e Rivas ai lati, Contini confermato in porta, Cionek ...