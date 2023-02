(Di sabato 18 febbraio 2023) Menu del giornoManuale I sistemi di tappatura del vino, spiegati da un enologo Proviamo a spiegare tutti i sistemi che si possono usare per consentire al nostro nettare preferito di arrivare integro fino a noi. Se pensate sia un dettaglio, non avete mai studiato bene pregi e difetti di ogni tipologia di tappo. Futuribile Mitizzare lo champagne Anche i grandi marchi sono attenti alle giovani generazioni e costruiscono il loro futuro mercato attraverso i professionisti che stanno facendo passi avanti nella ridefinizione del settore. Orecchie e braccia Mangia, ascolta e produci Esplorare i suoni del cibo e scoprire che il nostro gusto dipende da cosa ascoltiamo mentre mangiamo, sentire le voci dei giovani produttori e capire dove va il settore: sono solo due delle cose imparate a Firenze. Aria d’amore Meglio fagioli a San Valentino A San Valentino gli uffici marketing dell’industria ...

Forma, c’è della sostanza nella capacità di seguirla Corriere della Sera

Balzac aveva capito quant’è difficile dare forma e sostanza all’indicibile Il Foglio

Berlusconi-Ruby ter, lo spirito delle leggi e il suo tradimento Micromega

Veszprém, città delle regine | il manifesto Il Manifesto

Berlusconi assolto: per favore, cancellate la scritta ‘la legge è uguale per tutti’ Il Fatto Quotidiano

Un'altra prestazione di straordinaria forza per Jannik Sinner, che supera in due agili set Wawrinka e raggiunge quanto meno le semifinali. Dall'altra parte del tabellone ci sono Dimitrov e Medvedev ...