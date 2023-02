Fordos | «Inter Women | parte del mio sogno diventato realtà Derby…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 febbraio 2023) Beatrix, difensore dell’, ha parlato dei suoi inizi da calciatrice, della squadra nerazzurra (e non solo). INIZI – Queste le parole dadi Beatrix, difensore dell’, nel corso del Matchday Programme. «Ho cominciato a giocare a calcio a 5 anni, ho sempre amato questo sport e una volta cresciuta ho avuto la possibilità di diventare una calciatrice. Tutto è iniziato in Ungheria, è lì che ho costruito le basi».ha aggiunto. «Roma, è stata la prima vera esperienza lontana da casa, dove ho vestito la maglia della Lazio e oggi sono a Milano, all’ed è la cosa più importante per me, se ora son qui vuol dire che unadel mio...