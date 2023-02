Fnsi | Costante nuova segretaria nazionale | il messinese Cicero confermato tra i probiviri

Alessandraè la nuova segretaria della. È stata eletta al Congresso di Riccione con 196 voti, contro gli 88 dell'altro candidato Paolo Perucchini. Ligure, 47 anni,è giornalista del Secolo ...L'impegno di questi anni dellasui temi della legalità e della lotta alle mafie è statocosì come lo è stata la tutela dei giornalisti minacciati e sotto scorta. Vittorio Di Trapani è ...

Alessandra Costante è la nuova segretaria della Fnsi . È stata eletta al Congresso di Riccione con 196 voti, contro gli 88 dell'altro candidato Paolo ...Roma - "La priorità è far capire al governo che l'informazione è un bene pubblico indispensabile per la democrazia e come tale va trattata. Abbiamo bisogno di nuovi strumenti perché la legge sull'edit ...