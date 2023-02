Fiumi a secco e laghi in ritirata | l’inverno senza pioggia nel Centro-Nord fa scattare l’allarme smog in città e per le coltivazioni in campagna

Leggi su open.online

(Di sabato 18 febbraio 2023) Peggio dell’anno scorso. La mancanza di piogge preoccupa anche quest’anno e fanelledella Pianura Padana, dove si tenta di intervenire con i limiti imposti al traffico, e nelle campagne, dove la preparazione dei terreni per le semine è a rischio. L’acqua potabile inizia a mancare, con l’invio delle prime autobotti in alcuni Comuni del Piemonte. A lanciareè Coldiretti che sottolinea come alla vigilia delle semine 2023 il fiume Po è acome fosse Ferragosto e il Ponte della Becca (Pavia) è -3,3 metri rispetto allo zero idrometrico, con le rive ridotte praticamente a spiagge di sabbia. Segni di sofferenza evidenti per le nostre acque che sembrano destinati a durare per giorni. L’immagine plastica dei cambiamenti climatici si ha anche a ...