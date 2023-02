Firenze | studenti aggrediti davanti al liceo Michelangiolo | sei identificati

(Di sabato 18 febbraio 2023) I militanti di destra che hanno aggredito glidel collettivo Sum dovranno rispondere di violenza privata e manifestazione non autorizzata. Dal volantinaggio al contatto fisico: cosa è ...

'Vedo che FdI diparlando dell'aggressione aglidel liceo fiorentino Michelangiolo parla di 'scontri' Ma con quale coraggio dicono queste cose Se vogliono possiamo rimandargli il video dell'episodio.I militanti di destra che hanno aggredito glidel collettivo Sum dovranno rispondere di violenza privata e manifestazione non autorizzata. Dal volantinaggio al contatto fisico: cosa è successo prima della lite ripresa nel video

Il senatore Enrico Borghi, responsabile Politiche per la Sicurezza nella segreteria del Pd chiede l'intervento del ministro dell'Interno dopo l'aggressione degli estremisti di destra ...E’ accaduto questa mattina a Firenze, in via della Colonna, davanti al liceo classico Michelangiolo. La dirigente scolastica, la professoressa Rita Gaeta, ha chiamato la Digos, che… Leggi ...