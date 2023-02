(Di sabato 18 febbraio 2023) È successo stamani in via della Colonna. Un video documenta l'aggressione. Digos sul posto per ascoltare i ragazzi. Il sindaco Nardella: "Aggressione squadrista, un fatto intollerabile"

È successo stamani in via della Colonna. Un video documenta l'aggressione. Digos sul posto per ascoltare i ragazzi. Il sindaco Nardella: "Aggressione squadrista, un fatto intollerabile"Scontro tra giovani questa mattina davanti il liceo Michelangelo di, in via della Colonna. Da quanto appreso la lite sarebbe avvenuta per l'appartenenza a ...abbia aggredito alcunidel ...

Firenze, studenti aggrediti davanti al liceo Michelangiolo: botte e calci in testa LA NAZIONE

Firenze, aggressione davanti al liceo Michelangiolo: pugni e calci contro alcuni studenti Corriere Fiorentino

Firenze, aggressione squadrista all'esterno del liceo Michelangiolo: studenti presi a calci e pugni Fanpage

Firenze: studenti aggrediti davanti a liceo Michelangiolo - LaPresse LAPRESSE

Studenti aggrediti davanti al Michgelangiolo. La preside "Fatto grave" La Repubblica Firenze.it

La pandemia ha incrementato l'uso di app di messaggistica con i pazienti per quasi un medico su due (il 47,6%). Su Whatsapp vengono mandate prescrizioni, valutati esami e dati consigli terapeutici. Og ...Aggressione squadrista nei confronti di un gruppo di studenti, preso a calci e pugni all’esterno del liceo classico Michelangiolo di Firenze ...