Firenze | blitz contro studenti del liceo Michelangelo | aggrediti a calci e pugni | «Azione squadrista premeditata» – Il video

(Di sabato 18 febbraio 2023) Prima dell’inizio delle lezioni, questa mattina sabato 18 febbraio alcunidelclassicodisono staticonda altri ragazzi esterni alla scuola. Il tutto è stato ripreso con un cellulare. Stando ai primi elementi disponibili si tratterebbe di uno sdovuto a visioni politiche differenti. «È accaduto davanti alla scuola, non dentro, e sono stati coinvolti nostrie una nostra insegnante. «Appena ho saputo ho chiamato la Digos che al momento sta acquisendo le informazioni da parte della docente e deglicoinvolti», fa sapere Rita Gaeta, la preside dell’istituto. «Sarebbero coinvolte persone estranee alla scuola. E l’insegnante è intervenuta ...

Quello che è avvenuto stamani aal liceo Michelangelo è gravissimo e non può essere derubricato a rissa ", commenta in una nota preannunciando un'interrogazione al ministro dell'Interno. "Una ...Sindaco Nardella: 'E' stata un'aggressione squadrista' Per il sindaco diDario Nardella 'un'aggressione squadrista di questa gravità e davanti ad una scuola è un fatto intollerabile. Ho ...

Firenze, blitz contro studenti del liceo Michelangelo, aggrediti a calci ... Open

Firenze, blitz di "Ultima generazione": imbrattato il palazzo del Consiglio regionale Sky Tg24

Firenze, nuovo blitz di Ultima Generazione, imbrattato il palazzo ... Open

Blitz di Ultima Generazione a Firenze, vernice gialla e rossa sul ... Dire

Blitz in un appartamento in centro a Firenze, arrestate due persone ... 055firenze

Accade a Firenze poco prima del suono della campanella, davanti al liceo classico Michelangiolo di Firenze via della Colonna. La Digos sta identificando 4-5 giovani. Circola anche un video ...Prima dell’inizio delle lezioni, questa mattina sabato 18 febbraio alcuni studenti del liceo classico Michelangelo di Firenze sono stati aggrediti con pugni e calci da altri ragazzi esterni alla scuol ...