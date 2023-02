...è decima in classifica ed in campionato ha vinto le ultime due sfide con Salernitana e... Non è da escludere che i bianconeri dopo due clean sheet ditornino a subire gol , all'interno ...... che in settimana hanno pareggiato contro il Nantes nella gara di andata dello spareggio per gli ottavi di finale , vengono da due successi di, contro Salernitana e contro la; in ...

FIORENTINA, 5 vittorie europee di fila: mancavano dal 2009 Firenze Viola

Fiorentina-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming Today.it

Settore giovanile, il programma del weekend: Primavera in casa ... Calcio Lecce

Allegri VS Italiano e Fiorentina: 2 risultati utili di fila per tecnico e squadra contro la Juve Fiorentina.it

Fiorentina in fila per il talento del Cluj | Mercato Calciomercato.com

Tre partite in programma domenica per le formazioni giovanili del Lecce. Dopo la quinta vittoria di fila festeggiata al Via del Mare contro il Frosinone, la Primavera cercherà di mantenere il comando ...Il Bologna ha vinto le ultime due gare fuori casa in campionato (entrambe per 2-1 contro Udinese e Fiorentina), negli ultimi 59 anni solo una volta gli emiliani hanno ottenuto tre successi di fila in ...