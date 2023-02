Filming Italy – Los Angeles premia Giancarlo Giannini e Michael Madsen

(Di sabato 18 febbraio 2023) Al via l’ottava edizione di– Loscon l’Istituto Italiano di Cultura di Losche si terrà dal 28 febbraio fino al 3 marzo 2023 a Los. Chi organizza il– LosCreato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e dall’Istituto Italiano di Cultura Los– Losoltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema. Il protagonista Uno dei protagonisti di questa edizione sarà. Al grandissimo attore, orgoglio del Cinema italiano nel ...

Attraverso un videomessaggio che è stato proiettato durante la recente presentazione di- Los Angeles 2023, il festival ideato da Tiziana Rocca al fine di promuovere opere e artisti ...... Francesca Comencini, Salvatore Esposito, Matteo Rovere, Walter Veltroni, Kim Rossi Stuart, Claudia Gerini saranno fra i protagonisti anche in masterclass dell'ottava edizione di di- ...

Filming Italy - Los Angeles, Tra gli attesissimi ospiti di questa edizione: Matilda De Angelis, Greta Scarano, Salvatore Esposito, Margherita ...Giancarlo Giannini riceverà la Stella sulla Hollywood Walk of Fame il prossimo 6 marzo. L'attore è quindi tornato a parlare dell'ambito riconoscimento, evidenziando come spesso, in Italia, i talenti n ...