Festa | «Zhang sa di dover vendere | i potenziali compratori sono…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 febbraio 2023) Carloha parlato a Radio Sportiva riguardo la situazione societaria dell’Inter, con Stevenche prima o poi dovrà cedere il club.– Secondo Carlo, Stevenè consapevole dicedere l’Inter prima o poi: «In questo momento isono tutti nella fascia degli Stati Uniti. Si tratta di gruppi finanziari che hanno avviato delle discussioni preliminari. Non c’è stata quindi nessuna analisi dei conti dell’Inter.è combattuto. Sa anche lui che l’Inter non ha la capacità di autofinanziarsi e quindi serviranno ulteriori investimenti. Non c’è la liquidità necessaria, se non con i prestiti di Oaktree. Tra un po’ dovrà per forza. Il problema è il prezzo, la base ...