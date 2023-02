Fedez rompe silenzio social | “Inchiesta tv per scoprire se sono gay…”

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Una giornalista ha contattato tutti i miei amici di infanzia per chiedere se io sia gay. Nongay, non avrei problemi a dirlo se lo fossi”., dopo una settimana di, torna su Instagram con una serie di storie in cui si scaglia contro Fuori dal coro, la trasmissione di Mario Giordano. Il rapper torna a pubblicare contenuti ad una settimana dal bacio con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2023. L’episodio ha alimentato polemiche e rischia di finire in tribunale. “Ho facilitato il lavoro di una giornalista di Fuori dal Coro che ha contattato tutti i miei amici di infanzia chiedendo se fossi omosessuale o se avessi cose da nascondere. Cara giornalista, nonomosessuale. Se lo fossi, lo direi”, dice ...

torna (di nuovo) sui social eil silenzio dopo giorni di attesa, ma questa volta non per parlare di Chiara Ferragni . Il rapper è apparso furioso nelle sue Instagram Stories ed ha ...Non taggo il profilo della giornalista, non lo faccio altrimenti piangerebbe da oggi fino all'uscita del servizio… Non vedo l'ora di vedere questa grande inchiesta su'. LA REPLICA - ...

