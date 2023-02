(Di sabato 18 febbraio 2023) Non ci sta e dal suo profilo Instagram spara a zero contro " Fuori dal coro", il programma televisivo in onda in prima serata su Rete 4 con la conduzione di Mario Giordano. Nel mirino diun'inchiesta...

Renato Zero a valanga Un attacco alzo zero al quale Giordanocon una dichiarazione rilanciata dagli account social di Fuori dal coro: 'Caroti sei sbagliato, Fuori dal coro non ha ...lega i motivi dell'inchiesta a quanto fatto da lui a Sanremo. La replica di "Fuori dal coro" Mario Giordano replica con parole affidate al profilo Twitter della trasmissione. "Caro, ti ...

Fedez risponde: "Io omosessuale Non lo sono ma non avrei problemi a dirlo" Gazzetta del Sud

Mario Giordano smentisce Fedez: Nessuna inchiesta di Fuori dal ... Fanpage.it

La rabbia di Fedez su Instagram: "'Fuori dal coro' chiede ai miei amici se sono omosessuale. Giornalismo cloa… la Repubblica

Franco Lucia, allo scandalo di Sanremo il papà di Fedez risponde in cucina RicettaSprint

"Ti amo", ma lei non risponde. La verità sulla crisi "social" dei ... ilGiornale.it

Non ci sta e dal suo profilo Instagram spara a zero contro " Fuori dal coro", il programma televisivo in onda in prima serata su Rete 4 con la conduzione di ...Il rapper posta una stories sul suo profilo contro la trasmissione di Mario Giordano. "Non lo sono. Se lo fossi, lo direi" ...