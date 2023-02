(Di sabato 18 febbraio 2023) Gli strascichi lasciati dal Festival di Sanremo stanno infiammando il gossip. Le polemiche e le indiscrezioni dietro al bacio in diretta televisiva trae Rosa Chemical non hanno alcuna...

La smentita furiosatorna sui social ed è una. Ha deciso di rivolgersi ai suoi tanti follower cercando di spiegare quello che ha vissuto nelle ultime ore. 'Oggi ho facilitato il lavoro ...La smentita furiosatorna sui social ed è una. Ha deciso di rivolgersi ai suoi tanti follower cercando di spiegare quello che ha vissuto nelle ultime ore. 'Oggi ho facilitato il lavoro ...

Fedez, furia social contro i giornalisti: «Non sono omosessuale, se lo fossi lo direi» leggo.it

Sgarbi, una furia su Sanremo: "E' stato miserabile". Poi insulta la Ferragni: la frase è scioccante Corriere dello Sport

Sgarbi: Morgan direttore artistico del Festival, Ferragni e Fedez sono ... Secolo d'Italia

Sgarbi | una furia su Sanremo | ' E' stato miserabile' Poi insulta la ... Zazoom Blog

Chiara Ferragni, il dietro le quinte dopo il bacio Fedez-Rosa Chemical Vanity Fair Italia

Gli strascichi lasciati dal Festival di Sanremo stanno infiammando il gossip. Le polemiche e le indiscrezioni dietro al bacio in diretta televisiva tra Fedez e Rosa Chemical non hanno ...Una giornalista del programma Mediaset in questi giorni avrebbe lavorato su un servizio sulla vicenda, circostanza che ha mandato su tutte le furie il rapper che travolge ... fate schifo al ca**o", ...