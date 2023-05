Fedez e Chiara Ferragni in procinto di divorzio? L’indiscrezione che fa tremare i fan

(Di sabato 18 febbraio 2023) Si parla ditra? Ma è davvero così?: eccoche fai fan della coppia Il rappere sua moglierappresentano due personaggi dello spettacolo molto amati dal pubblico. Questo è stato possibile notarlo durante la kermesse canora più importante d’Italia, il Festival di Sanremo 2023. La ragazza, infatti, è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival, mentreha condotto il podcast Muschio Selvaggio. Dopo l’episodio che ha vistoal centro delle polemiche, il silenzio sui social. Il? ildemocratico.come la...

Ferragni eaffrontano nuove avventure, tra risate e lacrime, nella seconda stagione di The Ferragnez , il docu - reality originale di Prime Video che segue l'influencer più famosa d'...La reazione (pungente) alle critiche degli haterFerragni, terzo figlio in arrivo La risposta inaspettata: 'L'ho sempre sognato, ma...'. La rivelazione sul futurooperato, il motivo ...: la cicatrice riaperta Un anno fasi è trovato a vivere la prova più difficile della ... Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita al fianco diFerragni con ...

Chiara Ferragni presa di mira per l'estrema magrezza: "Sei anoressica, fatti aiutare" Today.it

Fedez è tornato in sala operatoria: lo ha annunciato il rapper nel corso di una Instagram stories condivisa nelle scorse ore sul suo account ufficiale. Un nuovo intervento quindi per il marito di Chia ...A sorpresa, spunta un tweet da una delle fanpage e maggiori pagine di aggiornamento sulla cantante Annalisa, che sta facendo impazzire i fan. Il gossip vedrebbe proprio la stessa cantante insieme a Fe ...