Fedez e Chiara Ferragni in crisi | la dedica poi cancellata e il video

(Di sabato 18 febbraio 2023)starebbero attraversando un periodo didopo Sanremo 2023 che ha visto i due protagonisti sul palco dell’Ariston Continua a rimbalzare sulle pagine dei giornali la presuntatra. La coppia qualche giorno fa è stata avvistata a Milano davanti ad un palazzo dove si trova anche uno studio famoso di avvocati, ma nello stesso luogo, c’è anche uno studio di psicologi. I due infatti potrebbero aver intrapreso la strada della terapia di coppia. Ci sarebbero alcuni indizi social a confermare la. In primis l’assenza diche è ricomparso con unaalla moglie, poi. Lei che posta molto poco in questi giorni foto ...

e la loro 'crisi' sono riusciti a mettere in ombra anche il gesto folle di Blanco che ha spaccato i fiori sul palco dell'Ariston. Ora i riflettori sono tutti puntati su loro: si stanno ...Ferragni in crisi Il gossip parla chiaro e rivela che i due potrebbero anche aver contattato un terapista di coppia dove sono stati beccati alcuni giorni fa (inizialmente si parlava di ...

Fedez rompe il silenzio sui social rievocando la proposta di matrimonio a Chiara Ferragni: «Tu la mia calamita, io la tua ... Open

Fedez pubblica una storia per Chiara Ferragni ma poi la cancella TGCOM

Fedez e Chiara Ferragni insieme a cena da Cannavaciuolo, le foto che smentiscono la crisi Fanpage.it

Lite Chiara Ferragni-Fedez: ecco dove sono andati il giorno di San Valentino Vanity Fair Italia

Fedez pubblica su Instagram la canzone dedicata alla moglie Chiara Ferragni (e poi cancella): «Tu la mia... Corriere della Sera

Come se non bastasse, l’artista non sarebbe ora da solo a dover fronteggiare la giustizia, dato che, proprio poco fa, è arrivato l’esposto di Pro Vita su Fedez e Rosa Chemical, per quanto avvenuto ...Chiara Ferragni e Fedez dopo Sanremo 2023 la telenovela continua. Ora lei sembra non indossare più la fede e i fan tremano. L'imprenditrice digitale ieri, dopo essere stata con ...