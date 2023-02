F1 2023 Test pre-campionato in Bahrain | La Haas conferma per prima il programma dei piloti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il tempo è fondamentale nel, quando i team cercheranno di estrarre ogni dato possibile dai tre giorni dipre-stagionali in. La scorsa stagione i team hanno avuto il lusso di duepre-stagionali, con uno shakedown non ufficiale a Barcellona seguito dall’uscita ufficiale pre-stagionale in, per mettere alla prova gli sfidanti del 2022. Quella stagione ha segnato una nuova era in Formula 1, dopo che una revisione del Regolamento Tecnico ha visto il ritorno in Formula 1 degli sfidanti con effetto suolo.pre-: quando iniziano Ora che sono stati svelati tutti i 10 successori di quelle vetture, il prossimo passo per i team è portarli inper quello che sarà l’unico ...