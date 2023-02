Eurovision San Marino | in lizza ex di Amici e del GF VIP 7

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il 9, l’11 e il 13 maggio 2023 alla Liverpool Arena, nel Regno Unito, si terrà la nuova edizione dell’Song Contest. Se noi ci spediremo Marco Mengoni, i nostri vicini di Sanhannomolti cantanti italiani. Il 25 febbraio 2023 si svolgerà la serata finale de Una voce per Sanin cui si scoprirà il vincitore che salirà sul palco dell’ESC 2023.Song Contest 2023, ecco chi è in lista per SanTra i partecipanti per Sanin lista ci sono: Pamela Prati fresca di GF Vip 7, l’ex tronista Francesco Monte che aveva partecipato alla kermesse già l’anno scorso senza successo e molti ex allievi di. Dalla scuola di Maria De Filippi sono arrivati infatti: il rapper Moreno, la cantante Deborah Iurato, ...