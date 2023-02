Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 18 febbraio 2023

(Di sabato 18 febbraio 2023) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,18, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 21 delè prevista alle ore 20 di18. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10ein tempo ...

LeSuperenalotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato sera, ma la Bacheca dei Sistemi è sempre aperta. E' stata la Campania la regina'6' dei record. Ben 14 infatti le vincite ...... nel quartiere Torconca di Cattolica, dove è stata acquistata la quota da cinque eurosistema ...vincita solo questa mattina (ieri ndr) - racconta la titolare - a volte la sera guardo le, ...

Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni con un sistema di 90 quote da 5 euro. Ecco i numeri vincenti. Cacc ilgazzettino.it

Estrazione del Lotto e 10 e Lotto di oggi Giovedì 16 Febbraio 2023. I numeri vincenti ZON

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 16 febbraio 2023 La Sicilia

Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 16 febbraio 2023: numeri e combinazione vincente QuiFinanza

The Feb. (LaPresse) Diretta estrazione EuroJackpot di oggi 17 febbraio 2023: previsioni, ritardatari e in tempo reale, numeri vincenti, quote e premi del concorso di stasera. (www.controcampus.it) ...L'estrazione del giovedì, infatti, ha regalato 371.133.424,51 euro a 90 fortunati giocatori che hanno scommesso 5 euro ciascuno su un sistema attraverso la bacheca Sisal. Le quote sono state vendute ...