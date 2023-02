Esplode la rabbia di Bertè | che sfuriata a The Voice Senior | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) "Possiamo ufficialmente annunciare la fine delle blind auditions”, ha esclamato Antonella Clerici alla fine dell'ultima puntata di “The”. Scelte complesse e strategie da mettere in atto: le squadre del talent show che scopre e premia le più belle voci over sessanta del Paese sono complete. I quattro coach stanno affilando gli artigli e tutto è pronto per il “Knock Out”, la semifinale. Intanto ieri, venerdì 17 febbraio, Loredanaha dato in escandescenza. Tesa ed impegnata a sfidare i colleghi nella conquista degli ultimi cantanti, la giurata non si è trattenuta. Arta per aver perso un concorrente formidabile, ha iniziato a sbattere la sua agenda sul tavolino. In studio è calato il gelo e la scena è diventata virale. L'importante è partecipare ...