Esclusivo TPI – Reportage dalla Turchia | il paese che non c’è più

(Di sabato 18 febbraio 2023) All’aeroporto di Adana un bambino dorme avvolto da una coperta gialla. Sopra la sua testa la scritta “Partenze”. Accovacciato accanto a lui c’è Ibrahim, suo padre, che fuma ormai quello che resta del filtro di una sigaretta. Non conosce l’inglese, per comunicare usa Google traduttore: «La nostra casa non c’è più, sono rimasto solo con il mio bambino di 4 anni, stiamo aspettando il volo per Istanbul, per un periodo verremo ospitati da mio cugino. Non so cosa faremo dopo. Qui non è rimasto nulla». Oggi l’aeroporto di Adana è diventato il centro logistico delle operazioni di ricerca e soccorso. Qui il terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il territorio turco-siriano il 6 febbraio scorso ha causato “solo” 400 vittime e il crollo di 13 palazzi. I “fortunati”Nel quartiere di Güzelyali un grattacielo di tredici piani è completamente collassato. Per terra restano solo vetri e polvere. I ...