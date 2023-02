“Es El Amor” | il nuovo brano di Ralphy Ray VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di sabato 18 febbraio 2023)Ray prende in mano il 2023 promuovendo il singolo “Es El”, che è un esempio di ciò su cui ha lavorato negli ultimi anni, la produzione intitolata Nuevos Aires, contrassegnata da molto ritmo caraibico tropicale con un tocco urbano. La produzione comprende cinque brani inediti e due cover che furono dei successi negli anni ’80. Ray continua a guadagnare fan e guadagnare posizioni importanti in diversi media e stazioni radio a livello internazionale.Ray è nato a New York, figlio di genitori colombiani della città di Barranquilla dove è cresciuto da adolescente, quindi, è stato arricchito dai ritmi caraibici della regione atlantica. Ha fatto parte e ha inciso con gruppi importanti, i Babies De La Salsa, Los Hijos De La Arenosa, Grupo K-Oba e infine una stagione con il grande gruppo internazionale Sonora Carruseles, va ...