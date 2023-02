Errore in Arsenal-Brentford | licenziato il Var | non arbitrerà più

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’incosta caro a Lee Mason. L’arbitro inglesi infatti ha lasciato ufficialmente l’associazione dei fischietti d’oltremanica, come confermato in un comunicato ufficiale. “IL PGMOL (Professional Game Match Officials Limited, l’associazione arbitrale inglese, ndr) può confermare che il video assistente arbitro Lee Mason ha lasciato l’organizzazione di comune accordo – si legge nella nota L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Lee Mason, arbitro di 51 anni, ha deciso di ritirarsi dopo l'errore che ha commesso durante la sfida tra Arsenal e Brentford. Mason, che ha diretto 287 partite di Premier, da questa stagione ...L’arbitro inglese Lee Mason paga a caro prezzo il clamoroso errore commesso al VAR in Arsenal-Brentford: non potrà più arbitrare in Premier League ...