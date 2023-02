Emilio Fede dopo l’assoluzione di Berlusconi | “Solo io ho perso tutto | Silvio dimmi perchè”

(Di sabato 18 febbraio 2023)commentanel processo Ruby Ter del leader di Forza Italiain un’intervista al quotidiano “La Stampa”. L’ex direttore del Tg4, condannato a 4 anni e 7 mesi per induzione della prostituzione, ha l’amaro in bocca.(Foto Instagram)“Mi chiedo perché io sono stato calpestato fino alla fine” “Mi sono fatto 8 anni ai domiciliari senza essere colpevole di nulla”, esordisce il 91enne che ha collezionato altre condanne, dalla bancarotta alla diffamazione aggravata. “Mi stanno telefonando da tutte le parti, ma che vogliono? – si chiede – Sono molto contento chesia stato assolto. Mi chiedo invece perché io sono stato calpestato fino alla fine. Sopratsono ...

...17 febbraio Corridonia " Al Teatro Velluti di Corridonia per l'adattamento e la regiaRusso "... in scena con Giacomo AG, Tony Allotta, Gabriele Lepera,Morini, Ondina Quadri. Oltre alla ...Berlusconi assolto, l'amarezza di: 'Felice per Silvio, ma perché io ho perso tutto' Si volta pagina Secondo Giorgetti ora sono stati chiariti 'i confini della responsabilità solidale da ...

Il Cav sui social: "Undici anni di fango e sofferenze". Silvio Berlusconi non ha corrotto i testimoni per mentire ai magistrati sulle 'cene di Arcore'. Al momento della pronuncia si è presentata anche ...