Elmas | “Non pronunciamo ancora la parola “scudetto” | mancano troppe partite” | poi il bel messaggio ai tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 febbraio 2023) Eljif, schierato titolare da Spalletti nella sfida contro il Sassuolo, ha parlato dopo la vittoria del Napoli per 0-2 sul campo dei neroverdi. Queste le parole del macedone: “Nonla”, ci sonoda giocare. Vediamo gara dopo gara e cerchiamo di fare più punti possibili. L’anno scorso dopo il 2-0 per noi abbiamo pareggiato 2-2, quindi sapevamo fosse difficile vincere su questo campo. Oggi abbiamo dato quel qualcosa in più e abbiamo stretto i denti per vincere, era una gara difficile, il Sassuolo è un’ottima squadra che ha fatto benissimo contro Milan, Lazio ed Atalanta. Le parole didopo Sassuolo-Napoli Il centrocampista azzurro ha poi aggiunto:, Sassuolo ...