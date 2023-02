Elly Schlein | ' Per battere la destra il Pd deve cambiare volti | visione e metodo'

(Di sabato 18 febbraio 2023) Pd , le primarie si avvicinano esarà la protagonista della sfida con Bonaccini . E parla dei suoi progetti e della sua opinione sul governo. Giorgia Meloni "sarà l'ennesima delusione per ...

Lo dice, candidata alla segreteria del Partito Democratico, intervistata dal Corriere della Sera. Secondo"occorre che il Pd risalga. Cambiando tutto: volti, visione, metodo. Non ...Pd , le primarie si avvicinano esarà la protagonista della sfida con Bonaccini . E parla dei suoi progetti e della sua opinione sul governo. Giorgia Meloni "sarà l'ennesima delusione per chi l'ha votata. La destra non è ...

Elly Schlein: «O il Pd cambia o è finita. Io non ho nulla da perdere e per questo vincerò» Corriere della Sera

Elly Schlein è "assolutamente certa" di vincere le primarie del Pd AGI - Agenzia Italia

Elly Schlein: «Il Pd o cambia o muore. Io non ho nulla da perdere, per questo vincerò le primarie» Open

Calenda permaloso, Elly Schlein la pasdaran e il rosicone Travaglio: il podio dei peggiori ilGiornale.it

Elly Schlein: "Meloni capace Non sono d'accordo con Bonaccini, mio giudizio molto negativo" La7

I circoli avranno tempo fino a domani per esprimere la preferenza. Al momento il favorito è Stefano Bonaccini Il 26 il voto sarà aperto a tutti ...Elly Schlein si avvicina sempre di più al momento della verità nella sfida per le primarie del Partito Democratico con Stefano ...