Elly Schlein | «Il Pd o cambia o muore Io non ho nulla da perdere | per questo vincerò le primarie»

Leggi su open.online

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il Partito Democratico devere oppure morirà. Lei non hadaalle, quindi vincerà. Mentre Giorgia Meloni premier sarà una delusione.oggi rilascia un’intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera in cui parla della sua corsa con Bonaccini e della sua piattaforma politica. Ma comincia raccontando da dove provengono il suo nome e il suo cognome: «è un soprannome. Porto i nomi delle due nonne. Purtroppo non le ho mai conosciute, e non volevo far torto a nessuna. La nonna fiorentina, Elena; e la nonna di origine lituana, Ethel». Mentreè un cognome ebraico: «La versione originaria è Schleyen, semplificata quando il nonno emigrò a New York in cerca di fortuna. Cambiò anche nome: era Herschel, ...