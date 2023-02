Elly Schlein è assolutamente certa di vincere le primarie del Pd

(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI - Giorgia Meloni "sarà una ennesima delusione per chi l'ha votata. La destra non è cresciuta, ha sempre i suoi dodici milioni di elettori che si sono affidati prima a Berlusconi, poi a Salvini e ora a Meloni. Nonostante siano divisi. Sta a noi fare esplodere quelle contraddizioni". Lo dice la candidata alla segreteria del Partito Democratico,, in una intervista al Corriere della Sera. Riguardo alle divisioni all'interno dell'opposizione,sottolinea che "noi tutti abbiamo il dovere di costruire l'alternativa al governo più di destra della storia Repubblicana. Ma prima occorre che il Pd risalga. Cambiando tutto: volti, visione e metodo: non serve cambiare solo i nomi tenendosi il metodo sbagliato. Basta con la cooptazione. Apriamoci alle donne, ai giovani, alle energie migliori. Scegliamo i nuovi dirigenti in ...

"Non ho nulla da perdere". Il ragionamento diè chiaro: comunque vada sarà un successo. E se vince Bonaccini "Chi vince saprà tenere insieme tutti e lavorare con chi ha perso". Sul Corriere della Sera la candidata alla segreteria ...ha sbottato e ha accusato alcuni compagni dem di aver pronunciato una " affermazione sessista " nei suoi riguardi. L'ennesima miccia che potrebbe far saltare tutto per aria dal 26 ...

Elly Schlein: «O il Pd cambia o è finita. Io non ho nulla da perdere e per questo vincerò» Corriere della Sera

"Come fa a dire che il fascismo non esiste più in Italia": il l botta e risposta tra Elly Schlein e Borgonovo La7

Elly Schlein: «Il Pd o cambia o muore. Io non ho nulla da perdere, per questo vincerò le primarie» Open

Secondo Elly Schlein, "Giorgia Meloni sarà l'ennesima delusione" AGI - Agenzia Italia

L'intervista a Elly Schlein, con Alessandro Sallusti La7

Martedì 21 febbraio 2023, alle ore 19.30, presso il circolo “Calderoni – Ca’ Rossa” (via delle Industrie, 9/A) di Ravenna, si terrà una cena di autofinanziamento per sostenere la candidatura di Elly ...ROMA (ITALPRESS) – “La destra non è cresciuta, ha sempre i suoi dodici milioni di elettori che si sono affidati prima a Berlusconi, poi a ...