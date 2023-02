Ellen Hidding | età | compagno | figli | lavoro e vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tra gli ospiti di “Verissimo” di oggi ci sarà anche. La conoscete? Sicuramente sì, ma ora vi raccontiamo chi è!ha 50 anni. E’ nata il 21 novembre 1972 in Olanda, ma vive da tempo in Italia. E’ una conduttrice, ex campionessa di nuoto nel Paese d’origine ed ex modella. La si conosce soprattutto per “Melaverde”, che conduce con il biologo Vincenzo Venuto, ma ha partecipato a “Mai dire Gol”, che ha condotto con Alessia Marcuzzi, è stata valletta di Mike Bongiorno nella trasmissione “Momenti di gloria”, ha co-condotto “Zelig” con Claudio Bisio (per breve ma significativo tempo), ha partecipato a “Donnavventura VIP”, “Camera Café” con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu e a “Girogirobimbo”, programma per i più piccoli su La 5. Ha lavorato anche in radio con Marco Baldini e la Gialappa’s Band, ...