Eduardo Scarpetta a FqMagazine | “A Sanremo scandalo per il bacio tra uomini e il gender fluid? In Italia l’ignoranza è sempre esistita e sempre esisterà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il suo trisavolo è stato uno dei più grandi commediografini. Suo papà Mario lo ha fatto salire sul palco a soli 9 anni. Da lì il colpo di fulmine per la recitazione.ha già alle spalle un David di Donatello per “Qui rido io”, dedicato proprio alla sua famiglia, e ruoli di successo in “L’Amica Geniale”, “Capri Revolution” e “Carosello Carosone” di Martone fino all’exploit nella serie di Ozpetek “Le fate ignoranti”. Ad aprile esce il film internazionale “Mafia Mamma” con Toni Collette e Monica Bellucci, mentre sono finite le riprese di “I Leoni di Sicilia”, tratto dall’omonimo romanzo di successo di Stefania Auci. Abbiamo incontrato l’attore, tra i migliori della sua generazione, in occasione dell’uscita della nuova serie tv Netflix “La legge di Lidia Poet”. La storia è ispirata alla prima avvocatessa ...