È un invasato Paolo Liguori affonda Zelensky | Guarda

(Di sabato 18 febbraio 2023) La guerra in Ucraina va avanti di quasi un anno e ancora non si parla di veri negoziati per arrivare alla pace., ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 17 febbraio, accusa il presidente ucraino Volodymyrdi mandare la sua gente a morire: "? A me sembra un, che manda il suo popolo alla rovina". Il direttore editoriale di Tgcom24commenta così le ultime dichiarazioni del presidente dell'Ucraina, deciso a continuare la guerra contro la Russia fino alla vittoria finale. "È chiaro che è stato aggredito, ma, come in qualsiasi campo di battaglia, arriva un momento in cui ci si rende conto che il sacrificio è troppo e bisogna fermarsi", sottolinea...

Liguori non accetta in alcun modo la linea verso la pace delineata da Volodymyr Zelensky. Il ...le condizioni per fare la pace 'A me - sentenzia il giornalista - Zelensky sembra un, che ...' Zelensky A me sembra un, che manda il suo popolo alla rovina '. Ospite a 'Stasera Italia', il direttore editoriale di Tgcom24Liguori commenta le ultime dichiarazioni del presidente dell'Ucraina, deciso a ...

Zelensky, Paolo Liguori: "Sembra un invasato, manda il suo popolo alla rovina" TGCOM

Il palazzo invaso dalla canna fumaria del fast food: "Odore insopportabile nelle case" MilanoToday.it

Anarchici in piazza per Cospito "No al tso, sarebbe una violenza" Striscioni e urla ma niente corteo IL GIORNO

Ppe, Weber annulla evento in Italia per frasi di Berlusconi sull'Ucraina Vivi Enna

Ucraina, Ciani: Armi prolungano guerre, non le fanno finire ... Fanpage.it

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Paolo Liguori non accetta in alcun modo la linea verso la pace delineata da Volodymyr Zelensky. Il direttore di Tgcom è ospite ...