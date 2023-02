È morto Ilario Castagner | mister del Perugia dei miracoli

Lutto nel mondo del calcio. Se n'è andatoCastagner, 82 anni, ex allenatore di Inter, Milan, Lazio e soprattutto del "Perugia dei miracoli", guidato dal 1974 al 1980 e poi in altre due fasi (1993 - 1995 e 1998 - 1999). Nella stagione ...ROMA - Lutto nel mondo del calcio per la morte a 82 anni diCastagner . A dare l'annuncio della scomparsa dell'ex tecnico di Perugia, Inter, Milan e Lazio il figlio sui social: "Ciao papà" il suo ...

È morto Ilario Castagner, aveva 82 anni: sfiorò lo Scudetto con il 'Perugia dei miracoli' Sport Fanpage

Calcio in lutto, è morto Ilario Castagner: aveva 82 anni - Sportmediaset Sport Mediaset

E' morto Ilario Castagner. Il figlio: "Il sorriso più bello del calcio italiano" la Repubblica

Ilario Castagner morto a Perugia. Il figlio Federico: «Ciao papà, il sorriso più bello del calcio italiano» ilmessaggero.it

E' morto Ilario Castagner - Calcio Agenzia ANSA

E' morto l'ex tecnico di Perugia , Milan e Inter, Ilario Castagner . Castagner aveva 82 anni. L'annuncio dal figlio Federico sui ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-de694135-845f-8672-ac7e-f90062007a ...