È morto Ilario Castagner | l’allenatore del Perugia dei miracoli Il figlio | “Il sorriso più bello del calcio italiano”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Si è spento a 82 annidel grandeche nel 1978-79 sfiorò lo scudetto. A darne notizia è stato ilFederico sui social. “Oggi se ne è andato ilpiùdel”, ha scritto. “Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ diche in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá…”. Tra gli anni ’70 e ’80ha occupato panchine di prestigio come Milan, Inter e Lazio, ma il suo nome rimane indissolubilmente legato al, che allenò dal 1974 al 1980 dopo esserne stato il centravanti a inizio anni ’60. Conil club ...

"La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ilario Castagner e si unisce al dolore della famiglia. Castagner fu allenatore biancoceleste per due stagioni ...