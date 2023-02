E’ morto Ilario Castagner | l’allenatore del Perugia dei miracoli aveva 82 anni

(Di sabato 18 febbraio 2023) Grave lutto nel mondo del calcio. A 82, storico giocatore ma soprattutto allenatore a partire dagli’70. La sua più grande impresa quella alla guida del, in quella clamorosa squadra “dei” che riuscì a chiudere un’intera stagione di Serie A da imbattuti terminando al secondo posto in classifica nel 1979, primo allenatore a riuscirci.ha guidato anche il Milan tra le altre, riportando la squadra in Serie A a inizioottanta. A partire dagli2000 è stato apprezzato opinionista e commentatore tecnico sulle reti Mediaset. Ad annunciare la morte diè stato il figlio Federico: “Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio ...

E' morto l'ex tecnico di Perugia , Milan e Inter, Ilario Castagner . Castagner aveva 82 anni. L'annuncio dal figlio Federico sui ...