È morto Franco Punzi | presidente del festival della Valle d’Itria ed a lungo sindaco di Martina Franca Aveva 88 anni

(Di sabato 18 febbraio 2023) Fra un mese e mezzo avrebbe compiuto 88fondazione “Paolo Grassi” che organizza il, èin serata in seguito ad un periodo di malattia. Era stato per tredicidi, dal 1975. L'articolo Èdeled adi 88 ...

E'Alberto Radius, chitarrista, cantautore, produttore, fondatore dei Formula 3. Aveva 80 anni. A ... Marcella Bella,Pierangelo Bertoli, Cristiano Malgioglio,Battiato e ancora Alice, Milva,...Ha alle spalle anche una lunga carriera di session man che lo ha visto suonare con Battisti, Goran Kuzminac , Pierangelo Bertoli , Cristiano Malgioglio,Battiato e con vari artisti con cui ha ...

Morto Franco Punzi, l'ex sindaco di Martina Franca aveva 88 anni Puglia Press

Franco Magri morto a Val Brembilla: malore dopo aver tagliato la legna IL GIORNO

Ancona: morto Franco Nordio, storico ristoratore il Resto del Carlino

Morto Franco Aldini, il sarto dei campioni: fra loro anche Maradona ... Fanpage.it

E' morto Franco Grobberio, l'artista dell'acquarello e insegnante di ... gazzettamatin.com

Franco Punzi non c’è più. All’ertà di 88 anni l’ex sindaco di Martina franca è morto. In qualità di Sindaco di Martina Franca, fu il primo firmatario dell’Atto costitutivo del Centro Artistico Musical ...In un’intervista in occasione dell’uscita del suo secondo romanzo, Dentro l’acqua – dopo il successo planetario datato 2015 dell’esordio La ragazza del treno, 30 milioni di copie vendute nel mondo e u ...