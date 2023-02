È morta Stella Stevens | star di Hollywood Indimenticabile bellezza del Poseidon - Magazine

Da Playboy al grande schermo,ha incantato il pubblico con i suoi capelli biondi e occhi azzurri. Era la studentessa innamorata di Jerry Lewis in 'Le folli notti del dottor Jerryll'. Sam Peckinpah la volle in 'La ballata di ...Stevens èall'età di 84 anni dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer. Il figlio dell'attrice, Andrew Stevens, e John O'Brien, da molti anni amico della star, hanno confermato la ...

L'ultima sirena bionda del grande schermo ad abbandonare i fan è l'attrice Stella Stevens, conosciuta per il suo viso incredibilmente espressivo e la grande versatilità. La morte dell'attrice è stata ...